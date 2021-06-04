РИАМО - 4 июн. До конца теплого сезона в московские парки могут начать доставлять еду, тестированием доставки из ресторанов и магазинов займется «Яндекс.Еда», сообщает kp.ru.

Сервис предполагает, что спрос на услугу будет у горожан, которые решат устроить в парке пикник. Курьеры доставят еду из тех мест, что попадают в зону доставки. Тест услуги планируется провести в 6 столичных парках.

Во время заказа в приложении сервиса пользователь увидит точки на территории парков, где можно встретить курьера и забрать заказ. С течением времени «Яндекс.Еда», согласно планам, оборудует на территории зоны ожидания.

В период тестирования география услуги может расшириться и на другие зеленые зоны Москвы.

О том, что «Яндекс» собирается начать доставлять еду в парки, стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

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