РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В поселке Калинина городского округа Люберцы до конца текущего года откроют центр военно-тактических игр, он будет ориентирован на подростков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На некогда заброшенной территории в поселке Калинина, за домами 15 и 16, до конца года планируют открыть центр военно-тактических игр, он будет ориентирован в основном на подростков. Ежедневно в нем смогут заниматься до 100 человек», - сказал заместитель главы муниципалитета Андрей Сыров.

По словам председателя РОО «РосМолСпорт МО» Сергея Агаджаняна, региональная общественная организация займется работой данного центра.

«Здесь будут представлены основные виды военно-тактических игр – лазертаг, страйкбол, орбибол, и пейнтбол. «Центр военно-тактических игр горокруга Люберцы» будет содействовать развитию начальной военно-тактической подготовки у молодежи, а также способствовать популяризации службы в вооруженных силах. Планируется самое активное сотрудничество с молодежными организациями округа и Подмосковья», - пояснил Агаджанян.

По его словам, дети из малообеспеченных и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получат возможность бесплатно заниматься в центре.