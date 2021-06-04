РИАМО - 4 июн. На XXVI Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ Москва 2021» инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» представил проект Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На протяжении последних лет «Мосинжпроект» – неизменный участник и партнер одной из ведущих отраслевых выставок российской столицы, где наша компания демонстрирует реализацию крупнейших градостроительных программ Москвы, в первую очередь — программу развития метрополитена», – сказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Эксперты компании принимают активное участие в работе дискуссионных площадок международной выставки. В ходе круглого стола «БКЛ: от идеи до воплощения» с участием представителей института Генплана Москвы и архитектурных бюро мегаполиса выступил заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект» по операционной деятельности Максим Шмаль.

Проект БКЛ

Он подробно рассказал о ходе реализации проекта Большой кольцевой линии подземки. В частности, в настоящее время рабочим осталось пройти около 5 км тоннелей на ветке. В этом году все проходческие работы запланировано закончить.

Заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект» напомнил, что до конца 2021 года планируется открыть движение поездов по 9 новым и одной реконструируемой станции линии.

«В 2022 году останется открыть «Варшавскую» и «Каховскую» после реконструкции и сдать еще 7 новых станций на востоке и северо-востоке БКЛ, после чего кольцо замкнется»», - добавил Шмаль.

Он уточнил, что при проходке тоннелей Большого кольца подземки используются тоннелепроходческие комплексы (ТПК) 6-метрового диаметра и 10-метровые щиты-гиганты для возведения двухпутных тоннелей.

«Использование таких щитов существенно сокращает стоимость и сроки работ за счет исключения необходимости возведения вентшахт и дополнительных сооружений на перегонах между станциями», - пояснил заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект».

Безопасность

По его словам, в рамках работ на объектах «Мосинжпроекта» большое внимание уделяется безопасности. Так, сотрудники ведут постоянный геотехнологический мониторинг за зданиями и сооружениями в зоне влияния строительства, проводят научно-техническое сопровождение.

Еще компания проводит сквозной комплексный контроль качества оборудования и материалов, которые доставляют на объекты.

«Мы понимаем, что метрополитен, которым пользуются миллионы пассажиров ежедневно, является объектом повышенного уровня ответственности, поэтому уделяем пристальное внимание всем этим вопросам. И продолжаем в «Мосинжпроекте» внедрение лучших мировых практик в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды», - подчеркнул Шмаль.

Архитектура

Он рассказал и о современной архитектуре станций метрополитена. Например, на Большом кольце появится несколько станций, оформление которых выбрали с помощью открытых международных конкурсов. Первой подобной станцией, открытой для пассажиров, стала «Мневники».

Выставка «АРХ Москва 2021»

С 3 по 6 июня в «Гостином Дворе» проходит Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва 2021», в рамках нее «Мосинжпроект» представляет БКЛ – самый масштабный проект российского метростроения.

На интерактивном стенде компании все посетители могут увидеть информацию о проекте данной ветки, включающей 70 км и 31 станцию, узнать подробные характеристики действующих и будущих станций БКЛ, в том числе «Нижегородской», на базе которой развивается крупнейший транспортно-пересадочный узел мегаполиса, представленный в этом году на МИПИМ.

Кроме того, на стенде можно сделать фотографию возле арт-объекта в виде «бесконечного зеркала», который создает эффект тоннеля метрополитена, получить сувенирный магнит со своим снимком на фоне инсталляции в виде лент, которые символизируют линии подземки города.

Выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» проходит по адресу: ул. Ильинка, д. 4. Вход на выставку свободный, но по предварительной регистрации.