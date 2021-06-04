РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Этим летом для жителей городского округа Люберцы старше 16 лет будут работать 60 пунктов аренды электросамокатов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Прокат электросамокатов появился в городском округе Люберцы. На территории округа будет оборудовано 60 мест аренды любимого средства передвижения молодежи. Они расположились у парков, станций метро, остановок общественного транспорта», - сказал Ружицкий.

По его словам, жителям, желающим воспользоваться самокатами, должно исполниться 16 лет. Всего в округе будет размещено 615 электросамокатов.

Он подчеркнул, что жители не должны забывать о соблюдении правил дорожного движения, а также на электросамокатах нельзя выезжать на проезжую часть.