РИАМО - 4 июн. Согласно проекту Минтруда, россиян ожидают раздельные майские выходные, сообщает Nation News.

Выходные для россиян выпадают на 30 апреля - 3 мая и 7-10 мая. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно информации в пояснительной записке, выходные 1 и 2 января, выпадающие на субботу и воскресенье, нужно перенести на 3 мая и 10 мая, а с субботы 5 марта – на понедельник 7 марта.

Также на Новый год россиян ожидают десятидневные каникулы. Официальные праздничные дни планируют объявить с 31 декабря по 9 января.