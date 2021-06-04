РИАМО - 4 июн. В Московской области проверили безопасность детских лагерей, приемка организаций проводилась комиссионно, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
В приемке детских лагерей участвовали представители органов местного самоуправления, МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и Минсоцразвития.
В текущем году в Подмосковье работают 422 лагеря дневного пребывания на базе образовательных школ и 98 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. В настоящее время организации, которые допущены к проведению детского отдыха, включены в реестр министерства социального развития региона.
Он добавил, что особое внимание уделялось наличию целостного ограждения, видеонаблюдения, подключению камер к системе «Безопасный регион».
Большое количество детских оздоровительных лагерей находится в городских округах Пушкинский, Рузский, Истра и Коломна.
Устранение замечаний, выявленных при проверке, находится на контроле аппарата Антитеррористической комиссии Московской области.
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