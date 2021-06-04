РИАМО - 4 июн. В Московской области проверили безопасность детских лагерей, приемка организаций проводилась комиссионно, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В приемке детских лагерей участвовали представители органов местного самоуправления, МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и Минсоцразвития.

В текущем году в Подмосковье работают 422 лагеря дневного пребывания на базе образовательных школ и 98 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. В настоящее время организации, которые допущены к проведению детского отдыха, включены в реестр министерства социального развития региона.

«В Подмосковье уделяется большое внимание безопасности детей. Это для нас приоритетная задача. Во всех лагерях мы проверили деятельность охранных организаций, осуществляющих контроль лагерей, наличие тревожных кнопок, противопожарную безопасность и готовность персонала к действиям в случае возникновения экстренной ситуации», – сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что особое внимание уделялось наличию целостного ограждения, видеонаблюдения, подключению камер к системе «Безопасный регион».



Большое количество детских оздоровительных лагерей находится в городских округах Пушкинский, Рузский, Истра и Коломна.

Устранение замечаний, выявленных при проверке, находится на контроле аппарата Антитеррористической комиссии Московской области.

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