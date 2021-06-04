РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. С момента открытия Центра амбулаторной онкологической помощи, которое состоялось 2 месяца назад на базе поликлинического отделения №6 Люберецкой областной больницы, в него обратились 832 пациента. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На сегодняшний день к учреждению прикреплены почти 500 тыс. человек. Здесь получают лечение пациенты, проживающие в городских округах Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино. Кроме того, за помощью в центр могут обратиться жители любого муниципалитета Московской области.

В центре представлены все виды эндоскопического, ультразвукового исследований, компьютерная томография, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические исследования, функциональная диагностика, лабораторные исследования.

В центре проработали маршрутизацию пациентов, уменьшили сроки обследования при подозрении на злокачественное новообразование до 8-10 дней, наладили ежедневную работу онкоконсилиумов. Сегодня в условиях дневного стационара находятся на лечении 80 пациентов.

В своей работе Центр амбулаторной онкопомощи взаимодействует с онкологическим отделением. По результатам обследования и постановки диагноза пациента направляют на онкоконсилиум. Заведующий центром Михаил Янкин вместе с врачами-онкологами принимает решение о дальнейшем лечении. Если заболевание требует стационарного пребывания и оперативного вмешательства, пациента направляют на лечение в онкоотделение стационара Люберецкой областной больницы.

Адрес поликлинического отделения №6, где располагается Центр амбулаторной онкологической помощи: Люберцы, улица Назаровская, дом 3.