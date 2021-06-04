РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Глава Котельников Сергей Жигалкин в ходе проверки ремонта выявил отсутствие пандуса и перил в подъезде дома №12 микрорайона Белая Дача, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Жигалкин вместе с жителями дома №12 в микрорайоне Белая Дача проверил завершенные работы по ремонту первого подъезда. Здесь в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды» были выполнены окраска стен и потолков, замена плитки на первых этажах, ремонт входной группы и крыльца, замена тамбурных дверей, светильников и окон.

Во время обхода Жигалкин интересовался у жителей, как они оценивают обновленный подъезд. Единогласно жители остались довольны проделанной работой. Они активно принимали участие во время ремонта и сами выбирали цветовую гамму подъезда. Теперь подъезд №1 дома №12 в светло-коричневых тонах, что сделало его светлей и уютней.

Также Жигалкин отметил отсутствие пандуса и перил на входной лестнице. Управляющей компании было дано поручение устранить недостаток до 10 июня.