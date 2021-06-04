РИАМО - 4 июн. Установка алкозамков на машины является неэффективной мерой борьбы с ездой в пьяном виде, поскольку такую систему легко обойти, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в ряде стран подобная система применяется на общественном транспорте и автомобилях каршеринга. Однако, по словам Ликсутова, разблокировать алкозамок может трезвый человек, после чего за руль сядет водитель, употребивший спиртное.

«На данный момент нет действенной технической и программной системы, которая убережет общество от того, что за руль сядет нетрезвый человек. Как только она появится, она обязательно должна применятся на общественном транспорте, такси и каршеринге», - сказал Ликсутов в ходе YouTube-трансляции RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России собираются принудительно устанавливать алкозамки на автомобили водителей, которых хотя бы один раз привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Впоследствии в МВД опровергли данную информацию.

«Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алкозамок - устройство, которое заблокирует запуск автомобиля, если встроенный алкотестер зафиксирует превышение нормы содержания паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе.