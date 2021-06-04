РИАМО - 4 июн. Московские власти стремятся к достижению нулевой смертности на городских дорогах, за семь лет число погибших на трассах уменьшилось в 2 раза, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что зачастую причиной дорожных аварий становится превышение скоростного режима. По его мнению, важную роль в этом играет нештрафуемый порог в 20 км/ч.

«Я, как и многие эксперты по безопасности на дорогах, не понимаю, почему нештрафуемый порог в 20 км/ч существует. Из-за этого водители, видя знак с ограничением в 50 км/ч едут 60 км/ч», — сказал Ликсутов в ходе YouTube-трансляции RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021.

Он подчеркнул, что в иностранных странах штрафы - это серьезные санкции. За систематическое нарушение правил дорожного движения предусмотрены суровые наказания, вплоть до лишения водительских прав.