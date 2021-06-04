РИАМО - 4 июн. Столичное правительство не рассматривает вопрос о повышении цен на уличную парковку в ближайшее время, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Платные парковки появились во многих странах в 1950-60 годы. Была выработана целая стратегия. Первое ее правило - дать часть парковочного пространства местным жителям», - сказал Ликсутов в ходе YouTube-трансляции RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021.

Он отметил, что сейчас в Москве насчитывается более 50 улиц с резидентной парковкой, где могут оставлять машины только местные жители. Исключение действует только для маломобильных групп граждан.

Ликсутов подчеркнул, что городские власти готовы отдать часть платного парковочного пространства под резидентные парковки по просьбе москвичей.

«Если улица попала в зону парковки, то на одну квартиру дается два разрешения на дневное время. Ставка на время открытия стоянок не изменилась, это 3 тыс. рублей в год. За эту цену можно получить право резидентной парковки», — сказал Ликсутов.

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Собранные с автомобилистов средства направляют на благоустройство.

Календарь бесплатной парковки в Москве на 2021 год>>