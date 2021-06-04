РИАМО - 4 июн. Строители преодолели отметку в 40% готовности участка Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара в столице, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время продолжаются работы по строительству основного хода, двух эстакад и пешеходного перехода. Строительство перехода вышло на завершающий этап», - сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, подземный пешеходный переход обеспечит беспрепятственный проход под Шоссейной улицей в районе пересечения с Курьяновским бульваром, а еще выход пешеходов к проектируемому ТПУ «Курьяново».

На участке предстоит построить 10,7 км дорог, в том числе 2 эстакады общей длиной 480 м. С одной из них будет происходить съезд с Батайской улицы на Курскую. Вторая обеспечит съезд в районе примыкания Батюнинского проезда.

Загрутдинов добавил, что мэр Москвы Серей Собянин поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей в городе и выполнить благоустройство прилегающих территорий.

Открытие трассы позволит улучшить транспортное обслуживание жителей столицы, которые живут в 22 районах.