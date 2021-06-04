РИАМО - 4 июн. Полномочиями по контролю за передвижением электросамокатов необходимо наделить Госавтоинспекцию, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Перед началом летнего сезона столичный Дептранс заключил договор с крупнейшим прокатчиком электросамокатов. Стороны установили, что в столице будет около 50 зон с принудительным ограничением скорости движения этого вида транспорта. К таким местам относятся Парк Горького, ВДНХ, ряд пешеходных зон в центре города.

«Также мы дали предложение - опираясь на мировой опыт ограничить скорость движения самокатов по проезжей части до 25-30 км/ч. По тротуару – не быстрее скорости движения пешеходного потока. По велодорожке – 10-12 км/ч», — сказал Ликсутов в ходе YouTube-трансляции RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021.

Московские власти предлагают законодательно закрепить разрешенные лимиты скорости для электросамокатов и возложить полномочия по контролю за самокатчиками на органы полиции.

В последнее время электросамокаты приобрели большую популярность, при этом в России до сих пор нет четких требований безопасности и правил эксплуатации этого типа транспорта.

Москвичи могут высказаться о необходимости введения законодательных ограничений для передвижения на электросамокатах в ходе опроса на сайте Московской городской думы. Столичный парламент может подготовить законопроект, регулирующий движение на самокатах в городе, до конца текущего года.

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