РИАМО - 4 июн. В России к 2024 году все федеральные трассы планирует оснастить системами разделения транспортных потоков, сообщает пресс-служба «Росавтодора».
Руководитель Росавтодора Роман Новиков призвал направить все ресурсы на ликвидацию вновь возникающих очагов дорожных аварий, а еще усилить взаимодействие с представителями территориальных подразделений ГИБДД МВД России.
На сегодняшний день положительная динамика достигается за счет детального разбора причин и условий каждой дорожной аварии, а затем определяются перечня мероприятий по ликвидации аварийно опасных участков и выполнением нужных работ.
Также важную роль данном этом процессе играет слаженная работа подведомственных Росавтодору ФКУ и территориальных подразделений Госавтоинспекции МВД России.
Основной причиной ДТП остается несоблюдение водителями правил дорожного движения, в частности, режима установленной скорости, что фиксируется в свыше чем 80% случаев аварий. Со своей стороны специалисты дорожного ведомства продолжают работать по вопросам предотвращения ДТП.
Практика Росавтодора показала, что повышение числа полос движения с двух до четырех с разделением встречных потоков исключает дорожные аварии с выездом на встречную полосу.
До 2022 года специалисты компании планируют установить около 1 тыс. км барьерного ограждения. К 2024 году планируется все федеральные трассы оснастить данной системой.
Еще одним эффективным средством предотвращения ДТП стала установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они способствуют устранению мест концентрации аварий и уменьшению ДТП со смертельным исходом, связанных со столкновениями машин в попутном направлении.
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