РИАМО - 4 июн. Проблемы с кожей и неврология могут указывать на дефицит витамина В12 в организме, сообщает Nation News.

Витамин В12 в организме человека отвечает за циркуляцию кислорода к тканям.

Некоторые симптомы, которые проявляются в ногах, могут указывать на недостаток данного витамина. Из-за недостаточного количества этого элемента в организм может поступать мало кислорода, что может выражаться характерным покалыванием. Еще появившиеся раны у человека могут заживать долгое время.

Кроме того, дефицит витамина сопровождается забывчивостью, усталостью и чувством слабости. Некоторые люди также отмечают трудности передвижения.

Анализ крови может точно установить, есть ли в организме человека нехватка витамина В12. В разных случаях доктора прописывают пациентам мультивитаминные добавки или инъекции.