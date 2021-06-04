РИАМО - 4 июн. Проблемы с кожей и неврология могут указывать на дефицит витамина В12 в организме, сообщает Nation News.
Витамин В12 в организме человека отвечает за циркуляцию кислорода к тканям.
Некоторые симптомы, которые проявляются в ногах, могут указывать на недостаток данного витамина. Из-за недостаточного количества этого элемента в организм может поступать мало кислорода, что может выражаться характерным покалыванием. Еще появившиеся раны у человека могут заживать долгое время.
Кроме того, дефицит витамина сопровождается забывчивостью, усталостью и чувством слабости. Некоторые люди также отмечают трудности передвижения.
Анализ крови может точно установить, есть ли в организме человека нехватка витамина В12. В разных случаях доктора прописывают пациентам мультивитаминные добавки или инъекции.
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