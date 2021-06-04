РИАМО - 4 июн. Подмосковные власти используют персональную коммуникацию с жителями региона, чтобы рассказать им о важных изменениях на местах, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Поток новостей огромный, это правда. Но если мы хотим донести до каждого жителя то, что его волнует: когда отремонтируют дорогу рядом с его домом, что появится в соседнем парке, когда откроется новая поликлиника на районе или график отключения воды в доме – мы используем персональную коммуникацию. Это рассылка по электронной почте и WhatsApp», – сказала Виртуозова в интервью телеканалу «360».

Она подчеркнула, что при рассылке такой информации главное – не надоесть пользователям, иначе они не не будут читать сообщения или отпишутся.

«Поэтому мы следим за количеством таких сообщений, тщательно выбираем аудиторию и тематику. В этом вопросе на первое место встает польза, а не объем. Каждый житель получает не больше трех писем в неделю. За прошлый год мы сделали рассылки более чем по 1,5 тыс. актуальных для людей тем», – добавила Виртуозова.

По ее словам, рассылки с важными новостями делают понятными и приятными для чтения.

«Не ошибусь, если скажу, что мы первый регион в России, который использует этот инструмент на постоянной основе», – заключила вице-губернатор Подмосковья.