РИАМО - 4 июн. Включение ряда подмосковных городов в маршрут «Большое Золотое кольцо» может серьезно повлиять на внутренний туризм, что позволит значительно увеличить поток гостей в регион и пополнить бюджет, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В рамках ПМЭФ-2021 Московская область подписала соглашение с Федеральным агентством по туризму о развитии межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо», который направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в 9 регионах РФ.

В проект вошли области, граничащие с Московской агломерацией: Московская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Тульская, Ярославская, Костромская, Рязанская и Тверская. Они повторяют принцип известного туристического бренда «Золотое кольцо», замыкая кольцо вокруг российской столицы.

В маршрут «Большое Золотое кольцо» планируют войти 9 подмосковных городов: Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира и Сергиев Посад.

«В Подмосковье немало городов, достойных этого бренда. Необходимо обеспечить наличие гостиниц всех уровней, ресторанов с разнообразной, в том числе местной, кухней, удобной навигации, разнообразных рекреационных ресурсов. Ведь одна из задач брендирования городов – именно в развитии и повышении качества индустрии гостеприимства и их продвижении к потребителю», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил важность того, что города южного Подмосковья – Коломна, Кашира и Зарайск – максимально близки к включению в состав «Большого Золотого кольца».

«Они не только имеют богатейшую историю, издревле являясь форпостом Москвы на берегу Оки – «Пояса Богородицы», но и за последнее время заметно преобразились. Возродили все свои достопримечательности и святыни, создав маршруты и инфраструктуру для туристов», – пояснил Голубев.

К примеру, в Кашире туристов ждет лучшая смотровая площадка на окские просторы в возрожденном Никитском монастыре и благоустроенная историческая часть с соборами и символом города – бронзовым стрельцом.

В Коломне давно создана и работает развитая туринфраструктура, что уже сделало город центром притяжения. А в Зарайске стремительно завоевывает популярность у туристов единственный уцелевший боевой кремль. Также путешественников привлекает благоустроенный центр города, святой источник и храмы.

В 2020 году, несмотря на пандемию, туристский поток Московской области составил 11,48 млн человек. В этом году прогнозируется около 14 млн человек.