РИАМО - 4 июн. Медпомощь для пациентов старшего поколения, или гериатрическую помощь, планируют активно развивать в Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В этом году медпомощь по профилю «гериатрия» будет развиваться в рамках нацпроекта «Демография» и подмосковного проекта «Старшее поколение».

Данный вопрос обсудили на заседании комитета регионального парламента по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

В 2018 году на базе регионального госпиталя для ветеранов войн был создан Московский областной гериатрический центр на 90 коек. На сегодняшний день в Подмосковье открыто 230 гериатрических коек.

Каждый год на протяжении 6 лет в 8 городских округах на территории Московской области планируют открывать гериатрические кабинеты, а еще стационарные отделения. Всего запланировано создать 339 таких коек и 77 кабинетов.

Также ежегодно будут проводить обучение врачей гериатров на курсе профпереподготовки до достижения показателей в 99 специалистов, среднего медперсонала – до 108 специалистов.

Гериатр помогает в сложных случаях, чтобы лечение у пожилых пациентов, у которых диагностированы множество болезней, было более эффективным и безопасным. Но в то же время он не заменяет лечащего врача.