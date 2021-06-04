РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В клубе «Надежда» городского округа Котельники прошла первая встреча по вопросу подготовки проведения первого театрального фестиваля в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы города Ирина Кузьмина, начальник отдела культуры, туризма и делам молодежи Елена Литвинова, а также директор МАУК «Культурный комплекс «Котельники» Елена Емелина выслушали предложения актеров театра «На стульях». В частности, фестиваль, по их мнению, должен проходить на нескольких площадках культурных учреждений в течение нескольких дней.

Также на встрече обсудили судейство фестиваля, возможность проживания коллективов-участников, продолжительность и количество спектаклей. Кузьмина уточнила, что в ближайшее время будет сформировано положение фестиваля.

В конце марта в городском округе прошел V театральный марафон театра «На стульях», где актеры коллектива поделились с главой Котельников Сергеем Жигалкиным своей давней мечтой: провести свой театральный фестиваль. Жигалкин идею поддержал.