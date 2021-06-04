РИАМО - 4 июн. Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин назвал маловероятной связь судебного разбирательства о пропаганде наркотиков в отношении артиста с его госпитализацией, сообщает Газета.ru.

«Думаю, маловероятно, что суд и вся шумиха могли повлиять на состояние его здоровья. Не могу сказать, что он как-то переживал (из-за дела – ред.). Для него это новый опыт, новые ощущения и впечатления. Он достаточно адекватно и здраво смотрит на все происходящее», — сказал Жорин.

Он добавил, что проблемы со здоровьем у певца начались еще до прибытия рэпера в суд. На момент заседания у артиста было подозрение на камни в почках, которое подтвердилось после суда.

«Камень подтвердился. <...> Всем здоровья», – сообщил сам Моргенштерн в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Зюзинский районный суд Москвы признал артиста виновным в пропаганде наркотиков. В качестве наказания музыканту назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.