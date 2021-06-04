РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В Люберцах подвели спортивные итоги весеннего сезона, за этот период 12 спортсменов выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Двенадцать воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Люберец этой весной выполнили нормативы кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, легкой атлетике, художественной гимнастике.

В греко-римской борьбе кандидатами в мастера спорта стали Кирилл Ветрук, Карен Григорян, Олег Петров, Роман Рябуха, Эскандер Салихов, Илья Трусов, Алексей Щекочихин, Николай Исаев и Андрей Панасюк.

В тяжелой атлетике такое звание у Альбины Хайбулиной, в легкой атлетике - у Валерии Липуновой, в художественной гимнастике - у Елизаветы Мелиховой.