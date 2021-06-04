РИАМО - 4 июн. Подмосковье первым в России создало систему автоматического отслеживания жалоб жителей в социальных сетях и добилось эффективности этого инструмента обратной связи с населением, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

По ее словам, вести мониторинг обращений жителей в соцсетях начали в ручном режиме в 2017 году. Впоследствии по поручению губернатора Андрея Воробьева эта работы была автоматизирована.

«Так, впервые в России, мы создали систему «Инцидент». Она помогает нам в соцсетях оперативно выявлять и решать проблемы людей. <...> По сути, сегодня «Инцидент» стал своего рода тепловой картой региона, где видны все «горячие» точки в муниципалитетах. За 4 года уже собрано и обработано более 400 тыс. сообщений», – сказала Виртуозова в интервью телеканалу «360».

«Инцидент» выявляет обращения жителей во всех социальных сетях, затем информация передается в профильные ведомства и местным властям. Когда озвученная проблема решается, в соцсетях публикуется ответ.

«Мы продолжаем постоянно развивать систему, но самая главная задача «Инцидента» все-таки выполнена - жители реально поверили в этот инструмент обратной связи с властью. Сегодня именно «цифра» дает нам, как представителям власти, все возможности, чтобы обеспечить быструю и эффективную обратную связь с людьми», – подчеркнула Виртуозова.

Она добавила, что в прошлом году система «Инцидент» была внедрена по всей стране.