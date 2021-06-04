РИАМО - 4 июн. Подмосковный телеканал «360» успешно осваивает digital-пространство и адаптирует свои материалы под разные площадки, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

По ее словам, первую мини-революцию телеканал, который ранее назывался «Подмосковье», совершил 7 лет назад. Тогда, помимо формы, сильно поменялось содержание контента. Далее перед ТВ встала задача доносить интересные новости до жителей Московской области в разных форматах и на разных площадках.

«За один день невозможно перестроить большую машину, поэтому все происходило поэтапно. Последние годы канал осваивал digital, увеличивал аудиторию в соцсетях и добивался признания среди интернет-СМИ. Мы прошли путь от регионального телеканала до большого кросс-медийного холдинга», - сказала Виртуозова в интервью телеканалу «360».

Она отметила, что переход контента на интернет-площадки позволяет отслеживать популярность материала в режиме онлайн. Так, YouTube-канал «360» уже собрал более миллиона подписчиков, чем могут похвастаться немногие СМИ. Кроме того, сейчас 360tv - самое крупное русскоязычное СМИ на платформе TikTok с 4 млн подписчиков. Популярны и социальные сети телеканала.

Кроме того, само вещание «360» также перешло в digital и доступно на крупных интернет-площадках. В рамках нововведений журналисты частично отказались от традиционного ТВ-оборудования и теперь могут делать контент только с помощью смартфона.

В рамках очередного ребрендинга обновился и логотип подмосковного телеканала, который отныне демонстрирует ориентир на digital.

«Теперь цифры 360 вписаны в орбиту. Это отсылка к космическим спутникам, которые непосредственно участвуют в передаче интернет-сигнала. Одновременно это и новая орбита нашего СМИ, новая высота, к которой стремится телеканал и все его цифровые площадки», - подчеркнула Виртуозова.