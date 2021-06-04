РИАМО - 4 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе могут появиться дополнительные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от коронавируса, передает ТАСС.

«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», – отметил Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что в мегаполисе на сегодняшний день проводится программа «Миллион призов», в рамках нее пожилым горожанам на пунктах вакцинации в Москве выдают сертификаты на 1 тыс. рублей для получения разнообразных товаров и услуг.

Мэр уточнил, что число горожан, сделавших прививку от Covid-19, к концу этого года может превысить 2,5 млн. Ранее он сообщил, что в мегаполисе вакцинировались от коронавирусной инфекции 1,5 млн человек.

ПМЭФ-2021 проходит с 2 по 5 июня. Тема мероприятия в этом году «Снова вместе. Экономика новой реальности».

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