РИАМО - 4 июн. Джип проломил стену автосалона во Внукове, водитель пытался припарковаться в зоне для техобслуживания, но вместо этого нажал на газ, сообщается на сайте РЕН ТВ.

Водитель внедорожника влетел в офис, где работали консультанты. Людей на пути машины не оказалось, посетитель салона за соседним столом отпрыгнул в сторону. Пострадавших в результате ЧП нет. Из-за повреждений в салоне предстоит ремонт.

За несколько секунд до случившегося мимо той части стены, которую протаранил автомобиль, прошел сотрудник автосалона Toyota.

В результате происшествия у джипа повреждена пассажирская дверь, оторвано правое зеркало. На полу в офисе валяются куски гипсокартона. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Джип протаранил стену автосалона в Москве. ВИДЕО>>