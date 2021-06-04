РИАМО - 4 июн. Реализация соглашений, подписанных подмосковными властями с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума, будет способствовать развитию региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках ПМЭФ-2021 члены делегации Подмосковья подписали свыше 40 соглашений с общим объемом инвестиций более 240 млрд рублей. Реализация инвестпроектов даст региону около 55 тыс. новых рабочих мест.

«У нас есть движение, много инвесторов не бывает. Важно, что многие из них говорят об удобстве работы с разными отраслевиками. <...> Все, что мы сегодня сделали на стенде, - для нас очень важно. Все территории Подмосковья, я уверен, получат развитие», - сказал Воробьев по итогам форума.

Губернатор отметил, что Московская область продолжит привлекать на свою территорию новых инвесторов.

«Мы очень надеемся, что на следующий год, а он, как обычно, наступит очень быстро, у нас будут новые инвесторы и те, кто уже работает в Подмосковье, будут планировать расширение», - заключил Воробьев.

Петербургский международный экономический форум - ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.