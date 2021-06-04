РИАМО - 4 июн. В городском округе Красногорск объявили конкурс на реконструкцию водозаборного узла, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на реконструкцию водозаборного узла в городском округе Красногорск», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на реконструкцию водозаборного узла №8 в поселке Отрадное городского округа Красногорск со строительством станции обезжелезивания воды.

Объект включен в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств городского округа.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.