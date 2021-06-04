РИАМО - 4 июн. ВДНХ запустила социальный проект «Связь поколений» об истории семейных снимков, которые были сделаны на выставке, в пятницу в соцсетях и на сайте ВДНХ вышел первый видеоролик этого проекта. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
Речь в видео идет о женщине, поделившийся личными снимками и яркими впечатлениями о посещениях ВДНХ в разные годы.
В начале весны в соцсетях выставки объявили прием заявок для участия в данном проекте. Все желающие могли поделиться личными фото и теплыми воспоминаниями о ВДНХ. А также тем, у кого оказались самые интересные снимки, предложили сделать ремейк фотографий — на том же месте, но годы спустя.
Все фотоматериалы и впечатления участников проекта легли в основу видеороликов, которые будут размещать на официальных ресурсах ВНДХ каждую пятницу.
Первую историю рассказала Елена Маянц. Сейчас она является активной участницей проектов «Московское долголетие», «Супербабушка Северного административного округа — 2020». Горожанка расскажет о прогулке по ВДНХ вместе со школьными подругами перед днем рождения в начале 80-х и любимом мороженом.
Еще одной участницей стала Аполлинария Строгалова. В детстве она вместе с папой нередко ездила гулять на ВДНХ. Она отметила, что любила рассматривать самоцветы в павильоне «Геология», поделилась снимками с пленочного фотоаппарата, которые датируются серединой 90-х годов, тогда девушке было около 10 лет.
Материалы для участия в проекте принимаются на электронную почту: smm@vdnh.ru.
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