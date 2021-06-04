РИАМО - 4 июн. ВДНХ запустила социальный проект «Связь поколений» об истории семейных снимков, которые были сделаны на выставке, в пятницу в соцсетях и на сайте ВДНХ вышел первый видеоролик этого проекта. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Речь в видео идет о женщине, поделившийся личными снимками и яркими впечатлениями о посещениях ВДНХ в разные годы.

«У миллионов людей с выставкой связаны приятные воспоминания и трогательные истории — как свои, так и из жизни родственников, друзей и коллег. Здесь в разные годы посещали павильоны и выставки, любовались фонтанами, гуляли с внуками, назначали свидания», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

В начале весны в соцсетях выставки объявили прием заявок для участия в данном проекте. Все желающие могли поделиться личными фото и теплыми воспоминаниями о ВДНХ. А также тем, у кого оказались самые интересные снимки, предложили сделать ремейк фотографий — на том же месте, но годы спустя.

Все фотоматериалы и впечатления участников проекта легли в основу видеороликов, которые будут размещать на официальных ресурсах ВНДХ каждую пятницу.

Первую историю рассказала Елена Маянц. Сейчас она является активной участницей проектов «Московское долголетие», «Супербабушка Северного административного округа — 2020». Горожанка расскажет о прогулке по ВДНХ вместе со школьными подругами перед днем рождения в начале 80-х и любимом мороженом.

Еще одной участницей стала Аполлинария Строгалова. В детстве она вместе с папой нередко ездила гулять на ВДНХ. Она отметила, что любила рассматривать самоцветы в павильоне «Геология», поделилась снимками с пленочного фотоаппарата, которые датируются серединой 90-х годов, тогда девушке было около 10 лет.

Материалы для участия в проекте принимаются на электронную почту: smm@vdnh.ru.