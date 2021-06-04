РИАМО - 4 июн. Подмосковные власти продолжат работать над тем, чтобы качество жизни в регионе повышалось, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу президент России Владимир Путин выступил в рамках Петербургского международного экономического форума. Среди прочего, он указал на необходимость увеличения числа заповедных территорий и национальных парков в стране. Также президент анонсировал продление программы льготной ипотеки и ослабление контроля за работой малого и среднего бизнеса.

«Президент еще раз сказал о качестве жизни, качестве городов, <...> комфортной жизни. Мы за это отвечаем - региональная и муниципальная власть», - сказал Воробьев журналистам по итогам ПМЭФ-2021.

Глава Подмосковья отметил, что в регионе особое внимание уделяется благоустройству парков, скверов, общественных пространств.

Ранее Воробьев сообщил, что население Московской области ежегодно увеличивается на 80-90 тыс. человек. По словам губернатора, людей привлекает уровень здравоохранения и образования, экология, возможность работать и в целом качество жизни в Подмосковье.