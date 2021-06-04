РИАМО - 4 июн. Пандемия коронавирусной инфекции стала мощным катализатором модернизации системы здравоохранения в Московской области, в регионе смогли оперативно наладить процесс цифровизации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы большие ресурсы вливаем на то, чтобы качество работы первичного звена, скорой помощи, стационаров, вовлеченность главных врачей на каждой территории были абсолютно максимальными», – сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.

Губернатор отметил, что на ситуацию также позитивно повлияло использование различных информационных технологий.

«Мы ситуацию меняем с помощью «цифры». <...> Телемедицина, когда есть второе мнение дистанционно, когда ты можешь записаться к врачу, не выходя из дома, когда ты видишь, когда к тебе приедет скорая помощь — эти удобные сервисы очень здорово сработали», – уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что в области в «цифру» перевели КТ, УЗИ и ИВЛ.

«Ты видишь каждый день эффективность работы каждой единицы тяжелого оборудования. Ты вовремя его обслуживаешь, а, значит, большее количество людей можешь обследовать», – объяснил глава региона.

По словам Воробьева, власти региона в ходе пандемии уже потратили от 50 до 60 млрд рублей на расходы. Губернатор особо подчеркнул, что значительную помощь оказало региону федеральное правительство.

ПМЭФ-2021 начался 2 июня и будет проходить до 5 июня. За 3 июня на стенде Подмосковья подписали порядка 40 инвестсоглашений.

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