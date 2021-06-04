РИАМО - 4 июн. Подмосковные власти осознают важность решения экологических вопросов и справятся со всеми актуальными вызовами в этой сфере, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в стране нужно увеличить число заповедных территорий и национальных парков. Также глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована в решении глобальных экологических проблем.

«Большой акцент (в речи Путина - ред.) был сделан на экологию в глобальном смысле и для Подмосковья в частности. <...> Мы с этим точно справимся и будем дальше совершенствовать. Подмосковье должно быть экологичным и комфортным для жизни», - сказал Воробьев журналистам по итогам ПМЭФ-2021.

Глава Подмосковья также отметил, что региональные власти понимают важность борьбы с вредными выбросами, а также актуальность вопроса утилизации бытовых и строительных отходов.

«Все это для нас подчеркнуто важная тема», - заключил Воробьев.

Ранее Воробьев неоднократно подчеркивал, что экология является одним из наиболее важных направлений работы для властей Московской области.