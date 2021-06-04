РИАМО - 4 июн. Неизвестный смог положить через банкомат на счет 909 поддельных купюр номиналом в 2 тыс. рублей, инцидент произошел подмосковных Люберцах, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Таким образом, мошеннику удалось украсть 1 млн 818 тыс. рублей.

Установлено, что преступление произошло 29 апреля около 18 часов по адресу: Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 146.

Злоумышленник зачислил деньги на счета разных банковских карт, а затем перевел их на неустановленные следствием счета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Материал проверки по заявлению представителя банка поступил в ОМВД России по столичному району Черемушки.