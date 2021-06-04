РИАМО - 4 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) и сеть книжных магазинов «Читай-город» разыгрывают среди своих подписчиков в соцсети Instagram детский читай-бокс.

Набор включает в себя «Личную карту читай-агента»; несколько книг, в том числе по детской финансовой грамотности; набор для экспериментов; мягкую игрушку; значок; набор карандашей.

Для того, чтобы выиграть приз, нужно выложить скриншот конкурсного stories у себя в аккаунте и отметить там @riamo_ru и @chitai_gorod.

Победителя выберут случайным образом 11 июня. В течение месяца он должен будет забрать свой приз в редакции РИАМО в Москве.

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