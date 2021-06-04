РИАМО - 4 июн. Поддержка малого и среднего бизнеса должна стать стратегическим направлением работы властей, предприниматели должны чувствовать внимание и защиту, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что малые и средние предприятия необходимо освободить от избыточного административного контроля.

«Стратегическое направление. Президент всегда уделяет много внимания экономике на питерском форуме. Для нас прозвучал важный сигнал - очень серьезно, заботливо относиться к малому и среднему бизнесу», - сказал Воробьев журналистам по итогам ПМЭФ-2021.

Губернатор Подмосковья отметил, что каждый предприниматель должен чувствовать себя защищенным, у бизнеса не должно быть проблем при коммуникации с банками, получении разрешительной документации.

«Наш инвестблок старается, работает. Но мы видим моменты, которые нужно улучшать. Очень нужна коммуникация на муниципальном уровне. Постоянный диалог, постоянное разъяснение нюансов налогообложения, земельных отношений. Все это имеет принципиально важное значение. Нужно уделять еще больше внимания бизнесу», - заключил Воробьев.

Петербургский международный экономический форум - ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

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