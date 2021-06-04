РИАМО - 4 июн. Из 42 зон отдыха на воде в Москве приняли в эксплуатацию 40, также открыты восемь пляжей с купанием, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В 40 зонах отдыха купание запрещено, так как качество воды по основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям не соответствует норме.

Зоны отдыха у воды открыты на Голицынском, Екатерининском, Лебедянском, Новодевичьих прудах, Пушкинской, Андреевской набережных реки Москвы, в парках «Дружба», «Кузьминки» и других.

Кроме того, по состоянию на 3 июля приняты в эксплуатацию зоны отдыха с купанием на Путяевском, Большом городском прудах, озерах Белое, Мещерское, Черное, Школьное, а также Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3.

В текущем году впервые после длительного перерыва была принята в эксплуатацию зона отдыха с купанием на Путяевском пруду. Там вода соответствует санитарным требованиям.

Летом специалисты столичного управления Роспотребнадзора контролируют состояние зон отдыха в мегаполисе. Они оценивают санитарное состояние, проверяют работу объектов торговли и общепита, отбирают пробы воды и песка.

При выявлении нарушений специалисты принимают меры к их устранению, выдают предписания о замене песка, очистке водоема.

Если пробы воды в купальном водоеме не соответствуют санитарным нормам, то дается предписание о запрете купания, в зоне отдыха устанавливаются информационные стенды о запрете купания.

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