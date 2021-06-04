РИАМО - 4 июн. Земельный участок в деревне Рязаново поселения Рязановское новой Москвы передадут в безвозмездное пользование Московскому патриархату для строительства храма, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, суммарная площадь храмового комплекса составит 7,2 тыс. кв. м. Строительство будут проводить на участке в 1,2 га.

Ранее в столице выставили на продажу дом священников на улице Прянишникова. Инвестору предстоит отреставрировать этот объект культурного наследия регионального значения, после в доме можно будет открыть офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение.