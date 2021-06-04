РИАМО - 4 июн. Архитектурная концепция отеля Palmira Garden Hotel & Spa в Видном стала победителем международной архитектурной премии Urban Design & Architecture Design Awards 2020, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Премия, которой удостоились авторы концепции – проектная компания Genpro, учреждена профессиональным архитектурным журналом APR. Она проводится с 2016 года.

«Очень приятно видеть, что в Московской области появляются проекты, получающие высокие оценки международного сообщества. Отель Palmira проектировался как часть рекреационного кластера рядом с памятником регионального значения – восстановленной усадьбой Тимохово-Салазкино XIX века, расположенной в черте города Видное», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что авторы проекта подобрали для фасадов оттенок клинкерного кирпича, который соответствует усадебным постройкам, и вписали здание в имеющийся архитектурный ансамбль.

Комплекс рассчитан на 144 номера, также в здании находятся фитнес-центр, акватермальный комплекс с бассейном, ресторан на 100 мест, лобби-бар и конференц-центр на 300 человек. Помимо прочего, на территории располагается плоскостная парковка.

Образ гостиницы выстроен на сочетании фасадов из клинкера и больших витражных конструкций, которые раскрывают панорамные виды на усадебный парк. Композиция объекта общественной частью в два этажа и основным объемом – в восемь вписана в имеющееся ландшафтное окружение с доминирующим ансамблем усадьбы. Суммарная площадь объекта – около 11,3 тыс. кв м.