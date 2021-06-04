РИАМО - 4 июн. Столица, как и все большие города, сталкивается с серьезными вызовами, с которыми нужно справляться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице во «ВКонтакте».
Кроме того, в мире имеется тренд на комфортную жизнь в своем районе. Для этого столица в течение 10 лет работает над концепцией «15-минутного города». В рамках нее в городе создаются рабочие места рядом с домом, возводится большое количество школ, садов и поликлиник.
В настоящее время Москва представляет собой одну из пяти крупнейших мировых столиц, а также является самым крупным мегаполисом Европы.
Москва заключила 7‑летнее соглашение с платежной системой «Мир»>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии