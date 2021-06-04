РИАМО - 4 июн. Столица, как и все большие города, сталкивается с серьезными вызовами, с которыми нужно справляться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице во «ВКонтакте».

«Ежедневно на работу в Москву приезжают более 1 млн жителей Подмосковья и почти столько же - из других регионов. Совместно с губернатором (Московской области - ред.) Андреем Воробьевым работаем в границах «реального города»: строим МЦД, реконструируем магистрали, объединяем билетную систему», – написал Собянин на личной странице во «ВКонтакте».

Кроме того, в мире имеется тренд на комфортную жизнь в своем районе. Для этого столица в течение 10 лет работает над концепцией «15-минутного города». В рамках нее в городе создаются рабочие места рядом с домом, возводится большое количество школ, садов и поликлиник.

В настоящее время Москва представляет собой одну из пяти крупнейших мировых столиц, а также является самым крупным мегаполисом Европы.

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