РИАМО - 4 июн. Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» и Машиностроительный кластер Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в промышленной области, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Он отметил, что важен не только обмен опытом, но и налаживание новых кооперационных цепочек поставок продукции. Сотрудничество планируется осуществлять при помощи информационных и организационных связей.
Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Моспром» Наталья Шувалова и председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.
«У центра «Моспром» уже есть опыт сотрудничества в межрегиональной кооперации с компаниями из Татарстана. С осени прошлого года мы проводим специальные мероприятия, которые направлены не только на первичное знакомство, но и на укрепление связей. Поэтому мы надеемся, что на основе уже существующего опыта наше сотрудничество с коллегами будет еще эффективнее», - сказала Шувалова.
По ее словам, в этих встречах участвуют не просто локальные игроки, а крупные российские предприятия, в том числе из Татарстана. Например, «Казанское моторостроительное производственное объединение», «Нижнекамский механический завод», ПАО «Татнефть» и КамАЗ.
Майоров уточнил, что соглашение в идеале должно привести к реализации совместных проектов.
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