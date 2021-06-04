РИАМО - 4 июн. Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» и Машиностроительный кластер Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в промышленной области, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Межрегиональная кооперация – это важное направление сотрудничества Москвы и Татарстана. Оба региона обладают большими промышленными мощностями, ведущими в стране особыми экономическими зонами, научно-техническим ресурсом, а также высоким экспортным потенциалом», - сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Он отметил, что важен не только обмен опытом, но и налаживание новых кооперационных цепочек поставок продукции. Сотрудничество планируется осуществлять при помощи информационных и организационных связей.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Моспром» Наталья Шувалова и председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.

«У центра «Моспром» уже есть опыт сотрудничества в межрегиональной кооперации с компаниями из Татарстана. С осени прошлого года мы проводим специальные мероприятия, которые направлены не только на первичное знакомство, но и на укрепление связей. Поэтому мы надеемся, что на основе уже существующего опыта наше сотрудничество с коллегами будет еще эффективнее», - сказала Шувалова.

По ее словам, в этих встречах участвуют не просто локальные игроки, а крупные российские предприятия, в том числе из Татарстана. Например, «Казанское моторостроительное производственное объединение», «Нижнекамский механический завод», ПАО «Татнефть» и КамАЗ.

Майоров уточнил, что соглашение в идеале должно привести к реализации совместных проектов.