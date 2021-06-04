РИАМО - 4 июн. Администрация городского округа Павловский Посад выставила на аукцион участок площадью 500 кв. м, земля под магазин находится в деревне Назарьево, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок можно арендовать на 13 лет и два месяца. Начальная величина аренды за его использование составляет 255 тыс. рублей в год. На текущий момент участок не огорожен и свободен от каких-либо сооружений.

Торги пройдут на электронной торговой площадке по ссылке. Аукцион состоится 9 июля. Номер процедуры: 53092. Подать заявку на участие в торгах можно до 6 июля.