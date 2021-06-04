РИАМО - 4 июн. Проблемный жилой комплекс «Квартал Триумфальный» в районе Фили-Давыдково на западе столицы планируют достроить силами Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Теперь предстоит провести обследование недостроенного объекта, определить объемы выполненных работ и стоимость работ для завершения строительства. После этого состоится заседание совета Московского фонда, на основании решения которого фондом будет подано заявление о передаче объекта в Арбитражный суд и Минстрой РФ», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект включен в ЕРПО и «Дорожную карту» проблемных объектов Москвы по восстановлению нарушенных прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Достраивать будут корпуса 18, 18А, в кварталах 1 и 2 по улице Кременчугская, вл. 11-17. В 2002 году там планировалось долевое строительство жилья общей площадью 400 тыс. кв. м и социальной инфраструктуры.

В 2017 фирму «Аванта» признали банкротом, открыто конкурсное производство в ее отношении. Застройщик ЗАО «ФЦСР» принял на себя обязательства, но не справился и в 2018 году тоже стал банкротом. Тогда появились планы сделать место бывшего строительства «стартовой» площадкой для реновации, но они не состоялись.