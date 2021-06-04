РИАМО - 4 июн. Загруженность улиц и магистралей Москвы вечером в пятницу составляет 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные заторы образовались на юго-востоке, востоке, северо-востоке, юго-западе и юге МКАД, а также на протяжении Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

В центре города большие пробки наблюдаются на набережных Москвы-реки и Яузы, Бульварном кольце, улице Солянке, Неглинной улице, 4-й Голутвинском переулке, Мясницкой, улице, 1-м Спасоналивковком переулке, Садовнической улице и других.

На выезде из Москвы пробки отмечаются на проспекте Маршала Жукова, шоссе Энтузиастов, Люблинской улице, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице и других.

До 5 баллов заторы снизятся к 20 часам, свободными дороги города будут после 21 часа.