РИАМО - 4 июн. Шестого июня в 15:00 в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» состоится презентация долгожданной новинки «Ноктамбула» Тамары и Германа Рыльских о приключениях девушки по имени Тайна, сообщает пресс-служба компании.

Рукопись этого фэнтези стала финалистом конкурса «Новая детская книга» и одержала победу в специальной номинации «Выбор Terra Incognita». Данная победа означает обширную поддержку читательского сообщества любителей книг в жанре фэнтези.

На встрече писатели расскажут, о чем серия «Ноктамбула», какой сюжет ждет в первом романе «Кошмары», когда ждать продолжения приключений девочки Тайны. Все посетители встречи смогут задать свой вопрос авторам, и получить за него специальный подарок от издательства «Росмэн» – эксклюзивную закладку в стиле книги.

В серии «Ноктамбула» идет речь о девушке по имени Тайна, которая не помнит своего прошлого и не может испытывать чувства страха. Зато она способна перемещаться во времени и пространстве. К сожалению, не зная, кто она такая, и не имея конкретных целей, Тайна делает это хаотично; ее, словно магнит, притягивают разные странные миры.

Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Посетителя необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Презентация пройдет по адресу: станция метро «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ Европейский, 4 этаж, магазин «Читай-город». Возрастные ограничения: 16+.

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