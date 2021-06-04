РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. По просьбе жителей утеплили фасад одного из домов на улице Попова в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Люберец Владимир Ружицкий проверил капитальный ремонт в многоквартирном доме. Вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Коханым он встретился с жителями дома №19 по улице Попова.

«Жильцы просили утеплить фасад дома и облицевать стены плитами из керамогранита. Работы были начаты в марте текущего года. Сегодня, после завершения ремонта, дом приобрел совсем другой вид. Но главное, жители не будут больше испытывать неудобств, связанных с промерзанием стен. В квартирах станет теплее и комфортнее», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что работы по проведению капитального ремонта в МКД в городском округе Люберцы продолжаются в плановом режиме. Всего в этом году в рамках программы Московской области будут отремонтированы 115 домов.