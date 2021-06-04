РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Территорию автовокзала осмотрели в Котельниках, нарушений не выявили, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы администрации Котельников Ирина Копыльченко совместно с сотрудниками и руководством автовокзала «Котельники» провела плановый обход территории ОРП-1 и автовокзала.

В рамках обхода проверили работу терминалов оплаты, точность расписания, чистоту помещения. Также Копыльченко пообщалась с жителями по вопросу транспортного обслуживания населения. Замечаний и нареканий от жителей не было.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в отдел по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения по телефону: 8(498)742-20-01.