РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В городском округе Люберцы с начала 2021 года отремонтировали 23 участка муниципальных дорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2021 году на муниципальной сети запланировано отремонтировать 36 автомобильных дорог протяженностью порядка 17 км, а также 18 тротуаров. На сегодня работы выполнены по 23 адресам. В настоящее время ремонт идет на 6 участках дорог протяженностью порядка 5 км», - отметил Ружицкий.

По словам куратора окружного ЦУР, министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, ремонтные работы в округе проводятся в рамках национального проекта.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2021 году будет отремонтировано более 1,6 тыс. участков дорог общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км. В городском округе Люберцы работы по замене дорожного полотна идут полным ходом по 6 адресам, по 23 участкам протяженностью 8,812 км ремонт уже выполнен. К 1 сентября все работы будут завершены», - подчеркнул он.

В границах городского округа Люберцы 656 автомобильных дорог, из них: 1 федеральная, 18 региональных и 637 муниципальных.