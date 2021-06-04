РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В городском округе Люберцы с начала 2021 года отремонтировали 23 участка муниципальных дорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
По словам куратора окружного ЦУР, министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, ремонтные работы в округе проводятся в рамках национального проекта.
«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2021 году будет отремонтировано более 1,6 тыс. участков дорог общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км. В городском округе Люберцы работы по замене дорожного полотна идут полным ходом по 6 адресам, по 23 участкам протяженностью 8,812 км ремонт уже выполнен. К 1 сентября все работы будут завершены», - подчеркнул он.
В границах городского округа Люберцы 656 автомобильных дорог, из них: 1 федеральная, 18 региональных и 637 муниципальных.
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