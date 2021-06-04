РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Сотрудники полиции провели рейд по безопасности на территории карьера в Котельниках, они выписали протоколы за нарушение правил торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии открытия курортного сезона сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с сотрудниками администрации города провели рейд на территории, прилегающей к Большому карьеру. Целью рейда - проверка обеспечения безопасности отдыхающих на территории карьера, а также проверка торговых объектов и выявление лиц, нарушающих общественный порядок и безопасность.

В результате рейда составлено 8 административных протоколов, 2 из которых - за нарушение правил торговли. В отдел полиции доставлено 9 человек.

За хранение наркотических средств задержаны два гражданина из Центрального федерального округа, возбуждено два уголовных дела.