РИАМО - 4 июн. Землю под объекты придорожного сервиса в городе Протвино выставили на аукцион, арендная плата за участок составит почти 1,88 млн рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политики Московской области.

Суммарная площадь участка, который находится в Заводском проезде в районе между АЗС «Автомир» и зданием ООО «Принт-Ателье», равна 7,8 тыс. кв. м. Какие-либо сооружения или объекты незавершенного строительства на участке отсутствуют.

Желающие открыть на участке АЗС, пункт общепита или станцию техобслуживания могут поучаствовать в аукционе, который пройдет 30 июня. Заявки на участие принимаются до 28 июня на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке. Номер процедуры: 57502.

Победитель торгов заключит договор аренды на 13 лет и 2 месяца. Арендная плата за участок составит почти 1,88 млн рублей в год.