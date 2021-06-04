РИАМО - 4 июн. Каждый год население Московской области растет на 80-90 тыс. человек, это связано с качеством жизни в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Население Московской области растет – от 80 до 90 тысяч каждый год», – сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.

Губернатор отметил, что такой рост жителей региона связан с возможностью работать, качеством жизни, образованием, здравоохранением и экологией.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье в текущем году наблюдается хорошая динамика в экономическом развитии, несмотря на последствия пандемии Covid-19.