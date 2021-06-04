РИАМО - 4 июн. В Подмосковье объявлен аукцион на аренду земли под производственную деятельность, площадь участка составляет 105,06 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Срок аренды участка, который находится на улице Южной в Луховицах, составляет 13 лет и два месяца, цена годовой аренды – немногим более 2,15 млн рублей.

На текущий момент на участке отсутствуют сооружения или объекты незавершенного строительства, которые принадлежали бы гражданам или юрлицам.

Торги за участок пройдут 25 июня. Подать заявку на участие можно до 22 июня на Электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 53323.